Goldman belässt ING auf 'Neutral' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.Die operativen Trends der Banken aus den Benelux-Staaten seien solide, schrieb Analyst Pawel Dziedzic in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Dividende der ING liege aber mit einem Anstieg von lediglich einem Cent auf 66 Cent je Aktie nur am unteren Ende der prognostizierten Spanne./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.