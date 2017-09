Goldman belässt Hella auf 'Neutral' - Ziel 40,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hella KGaA Hueck & Co.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hella vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,70 Euro belassen.Der Automobilzulieferer werde voraussichtlich am Ausblick für 2018 festhalten, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Dienstag. So dürften der Nettoumsatz und auch der bereinigte operative Gewinn (Ebit) um 5 bis 10 Prozent zulegen./bek/jha/ Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.