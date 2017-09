Goldman belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück mit Blick auf den Hurrikan "Irma" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Vorläufigen Schätzungen des Magazins Barron's zufolge könnten die durch "Irma" verursachten Versicherungsschäden in den USA zwischen 100 und 125 Milliarden US-Dollar liegen, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie zu europäischen Rückversicherern vom Freitag. Das entspreche grob einem Jahrhundertereignis./ck Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.