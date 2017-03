Goldman belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 740 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 740 Pence belassen.Der angekündigte neue Verwaltungsratschef Mark Tucker habe viel Erfahrung in der Führung von Unternehmen mit Asien-Fokus, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Dienstag. Nun dürfte die Suche nach einem Nachfolger für den derzeitigen Vorstandschef Stuart Gulliver in den Mittelpunkt rücken./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.