Goldman belässt HSBC auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" belassen.Die geplante US-Steuerreform dürfte die Buchwerte der in den USA aktiven europäischen Investmentbanken zunächst um bis zu 6 Prozent schmälern, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dem sollten dann aber steigende Gewinne (EPS) dank niedrigerer Steuersätze folgen./edh/bek Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.