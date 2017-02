Goldman belässt GlaxoSmithKline auf 'Buy' - Ziel 1850 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Studiendaten zur HIV-Therapie auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen.Die Daten zur auf den Mitteln Dolutegravir und Rilpivirine basierenden Kombinationstherapie seien ermutigend, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Mittwoch. Er verwies darauf, dass bisher keinerlei ähnliche Therapien zugelassen seien und der britische Pharmakonzern die Genehmigung für die Arznei in Form einer einzigen Tablette noch in diesem Jahr beantragen wolle./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.