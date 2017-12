Goldman belässt Fresenius auf 'Neutral' - Ziel 74,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74,50 Euro belassen.Die Marktdaten für das Generikageschäft aus den USA zeigten ein gemischtes Bild, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits habe sich das Geschäft des Medizinkonzerns selbst im Vergleich zu September verlangsamt. Andererseits sei der Umsatzrückgang bei dem vor der Übernahme durch den Dax-Konzern stehenden Generikahersteller Akorn geringer ausgefallen als zuvor./tav/mis Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.