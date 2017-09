Goldman belässt Fresenius SE auf 'Neutral' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Fresenius SE nach der Goldman Sachs Medtech Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.Mehrheitlich habe der Fokus auf Produkten und der Strategie gelegen statt auf dem Makroumfeld, was auf stabile Endmärkte schließen lasse, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Branchenstudie zu Medizintechnikkonzernen vom Dienstag. Fresenius strebe die Akorn-Übernahme bis Jahresende an. In der Preisgestaltung für injizierbare Generika seien bisher keine Veränderungen beobachtet worden, weshalb das Unternehmen hier künftige Abwärtsrisiken nicht ausschließe./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.