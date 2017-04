Goldman belässt Fiat Chrysler auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Fiat Chrysler vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Das erste Quartal des Autobauers dürfte den vorläufigen Tiefpunkt markieren, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Mittwoch. Die Gewinndynamik ziehe aber wieder an, weshalb Marktteilnehmer die Resultate nutzen könnten, sich wieder zu engagieren. Burgstaller liegt mit seinen Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2017 und 2018 erheblich über den Konsensprognosen./ajx/stk Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.