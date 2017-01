Goldman belässt Essilor auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Essilor mit Blick auf die geplante Milliardenfusion mit dem Brillenhersteller Luxottica auf "Neutral" belassen.Ausgehend von angenommenen Synergien in Höhe von 400 bis 600 Millionen Euro dürfte das Geschäft den Gewinn je Aktie im Jahr 2018 um 4 bis 7 Prozent anschieben, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Mittwoch. Für 2020 geht sie von einer Spanne von 2 bis 12 Prozent aus./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.