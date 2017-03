Goldman belässt Ericsson auf 'Buy' - Ziel 69 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ericsson nach der Änderung der Berichtsstruktur auf "Buy" und das Kursziel auf 69 schwedische Kronen belassen.Der Netzwerkausrüster habe seine Geschäft nun in drei Segmente ( Networks, IT & Cloud und Media) aufgeteilt und daher nicht nur Geschäftszahlen für 2016, sondern auch nochmals für 2015 ausgewiesen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Montag. Die Neuerung bei den Segmenten verspreche Verbesserungspotenzial bei den Margen./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.