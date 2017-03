Goldman belässt Engie auf 'Neutral' - Ziel 14,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Engie nach Berichten über ein Interesse an Innogy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen.Die Ökostrom-Tochter von Konkurrent RWE würde zur derzeitigen Strategie des französischen Energiekonzerns passen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer Studie vom Mittwoch. Wenn Engie wie geplant Geschäftstätigkeiten im Wert von insgesamt 15 Milliarden Euro los werde, wäre eine solche Transaktion ergebnisneutral. Seine Analyse berücksichtige keine Synergieeffekte oder den möglichen Verkauf weiterer Aktivitäten. Zur Wahrscheinlichkeit einer Innogy-Übernahme wollte sich der Analyst nicht äußern./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.