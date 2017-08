Goldman belässt Enel auf 'Conviction Buy List' - Ziel 6,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Versorgers Enel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen.Die von den Italienern beabsichtigte weitere Integration der chilenischen Aktivitäten würde nicht nur die Geschäfte in Lateinamerika, sondern das Portfolio von Enel insgesamt vereinfachen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Dienstag. Strategisch sei dieser Schritt daher positiv zu sehen./ajx/ck Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.