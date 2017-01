Goldman belässt Enel auf 'Conviction Buy List' - Ziel 5,35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 5,35 Euro belassen.Die Bestätigung eines italienischen Zeitungsberichts, wonach die italienische Regierung den Vertrag von Unternehmenschef Francesco Starace um weitere drei Jahre verlängern wolle, wäre eine gute Nachricht für den Energiekonzern, an dem der Staat beteiligt ist, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Freitag. Starace sei bei den Investoren hoch angesehen und der Unternehmensumbau gehe weiter, weshalb er eine personelle Kontinuität begrüße./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.