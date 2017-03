Goldman belässt Enel auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Enel auf der "Conviction Buy List" belassen.Ein Portfolio-Umbau dürfte Kapital freisetzen, welches Enel wiederum ins Kerngeschäft investieren werde, schrieb Analyst Ajay Patel in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Insgesamt dürften dem europäischen Versorgersektor in diesem Jahr größere Fusionen bevorstehen, glaubt der Experte./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.