Goldman belässt Deutsche Wohnen auf 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Sell" belassen.Die überwiegende Mehrheit der europäischen Immobilienunternehmen habe bisher in der laufenden Bilanzsaison über ein leicht verbessertes Gewinnwachstum (EPS) berichtet, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Grundsätzlich sei der operative Trend in der Branche positiv./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.