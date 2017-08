Goldman belässt Deutsche Post auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Der Logistikkonzern habe starke Resultate präsentiert und das siebte Rekordquartal in Folge geschafft, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer Studie vom Mittwoch. Der Free Cashflow sei trotz eines beschleunigten Ergebniswachstums (Ebit) stabil geblieben./ck/edh Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.