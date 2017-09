Goldman belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler nach dem Kapitalmarkttag von Mercedes auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Der Autobauer sei für die Zukunft gut gerüstet, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollten mit einem Umsatzanteil von 7 Prozent im Jahr 2018 ihren Höhepunkt erreichen. Dies entspreche seinen Schätzungen, so Burgstaller./ajx/ag Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.