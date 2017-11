Goldman belässt Credit Suisse auf 'Buy' - Ziel 18,20 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse vor dem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Franken belassen.Dabei könne das Management der Schweizer die mittelfristig entscheidenden Punkte ansprechen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht gehören dazu eine glaubwürdige Einschätzung der Ertragsperspektiven und ein nahes Ende des Umbaus im Investmentbanking./ag Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.