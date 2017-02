Goldman belässt Covestro auf 'Sell' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro auf "Sell" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Die Margen der Bayer-Kunststofftochter könnten sich im zweiten Halbjahr langsamer normalisieren als erwartet, sollte BASF die Produktion des Schaumstoffvorprodukts TDI nicht so schnell wieder hochfahren können wie gedacht, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Donnerstag. Covestro und BASF bieten beide TDI an./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.