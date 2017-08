Goldman belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 9,65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,65 Euro belassen.Auf vergleichbarer Basis rechne die Bank für das Gesamtjahr 2017 mit einer stabilen Ertragsentwicklung, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Donnerstag. Am Zeitplan für die Einsparungsziele ändere sich trotz früherer Verbuchung der Belastungen nichts./ag Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.