Goldman belässt Banco Santander auf 'Buy' - Ziel 7,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Banco Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen.Der von der spanischen Großbank erwartete Halbjahresgewinn liege unter seiner Prognose, schrieb Analyst Jose Abad in einer Studie vom Mittwoch. Operativ rechne er hingegen mit einer positiven Überraschung. Zur rund 7 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des Konkurrenten Banco Popular Espanol merkte der Experte an, dass die Transaktion sich neutral auf die Kapitalausstattung auswirken und den Gewinn je Aktie (EPS) steigern sollte./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.