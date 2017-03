Goldman belässt BT Group auf 'Neutral' - Ziel 360 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BT Group nach der Auferlegung einer Geldbuße durch die britische Regulierungsbehörde Ofcom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen.Die Strafzahlung in Höhe von 42 Millionen Pfund und die Zustimmung der BT-Netzwerksparte Openreach zu Kompensationszahlungen von 300 Millionen Pfund seien nach der Gewinnwarnung des britischen Telekomkonzerns weitere negative Neuigkeiten, schrieb Analyst Michael Bishop in einer Studie vom Dienstag./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.