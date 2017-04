Goldman belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 480 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen.Auf kurze Sicht sei das Risiko-Rendite-Profil für die europäische Ölbranche eher günstig, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Studie vom Mittwoch. So könnte die Opec ihre Produktion weiter drosseln und damit die Ölpreise stützen. BP sei derweil in der Nordseeregion sowie in Ägypten und damit in wichtigen Wachstumsgebieten aktiv./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.