Goldman belässt BNP Paribas auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der BNP Paribas auf der "Conviction Buy List" belassen.Analyst Jernej Omahen reduzierte in einer Branchenstudie vom Montag seine Gewinnschätzungen für die europäischen Banken. Grund seien in erster Linie weiter gesunkene Annahmen für die Erträge im Investmentbanking. BNP Paribas gewinne aber Marktanteile, wodurch die Schwäche im operativen Umfeld wettgemacht werde. Zudem lasse der Druck durch Regulierung nach. Dies komme der Dividende zugute./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.