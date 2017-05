Goldman belässt BNP Paribas auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der BNP Paribas nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen.Das erste Jahresviertel des französischen Kreditinstituts sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Donnerstag. Das Privatkundengeschäft in Frankreich bleibe zwar unter Druck, aber das starke Kredit- und Einlagenwachstum dürfte sich positiv auswirken./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.