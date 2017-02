Goldman belässt BBVA auf 'Neutral' - Ziel 6,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BBVA nach einer Beteiligungsaufstockung an der türkischen Garanti-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen.Die Hauptbotschaft hinter dieser Transaktion sei das Bekenntnis der BBVA zur Türkei als Markt und zu Garanti als wichtigen Bestandteil des Instituts, schrieb Analyst Jose Abad in einer Studie vom Mittwoch. Die Kapitalkosten dürften deshalb steigen./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.