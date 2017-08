Goldman belässt Astrazeneca auf 'Sell' - Ziel 3900 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen.Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde Acalabrutinib den Status "Break Through Therapy" gegen das Mantelzell-Lymphom (MCL) zuerkannt. Der Status gehe auf positive Daten aus der Phase-II-Studie hervor, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. MCL sei mit statistisch 0,5 Neuerkrankungen bei 100.000 Menschen jedoch sehr selten./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.