Goldman belässt Astrazeneca auf 'Sell' - Ziel 3900 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen.Die jüngsten Studiendaten zum Krebsmittel Lynparza seien zwar ermutigend, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Donnerstag. Dies ändere aber nichts an seiner zurückhaltenden Einschätzung für die Aktie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.