Goldman belässt Amazon auf 'Conviction Buy List' - Ziel 1275 USD

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Amazon auf der "Conviction Buy List" und mit einem Kursziel von 1275 US-Dollar belassen.Der Online-Händler sei in der Lage, den in den USA bislang kaum verbreiteten Lebensmittelkauf im Internet salonfähig machen, schrieb Analyst Heath Terry in einer Studie vom Mittwoch. Insofern könnte Amazon seinen Umsatz in den kommenden zehn Jahren schrittweise bis auf 160 Milliarden Dollar steigern./tih/edh Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.