Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen.Das Jahr 2017 sei für die europäische Luftfahrt- und Rüstungsindustrie holprig verlaufen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch 2018 warteten einige Herausforderungen, die wegen der bislang erreichten Fortschritte und der besser erwarteten gesamtwirtschaftlichen Lage aber leichter bewältigt werden dürften. Die Airbus-Aktie gehört zu seinen "Top Ideas" im Sektor./edh/zb Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.