Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus nach Auftrags- und Lieferdaten für den Monat November auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen.Nachdem der Flugzeugbauer im abgelaufenen Monat 74 Flugzeuge ausgeliefert habe, bleibe im Dezember noch einiges zu tun, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass er unter anderem noch mit der Auslieferung von 122 Flugzeugen vom Typ A320 rechne. Diese Erwartung zu erfüllen sei herausfordernd, aber nicht unmöglich./ck/das Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.