Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach Auftragsdaten und Auslieferzahlen für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen.Um seine Auslieferungsprognose zu erreichen, müsse der Konzern gerade beim A320 im Dezember noch einen Zahn zulegen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unerreichbar seien sie aber nicht./ag/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.