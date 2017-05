Goldman belässt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Er rechne bei dem Supermarktbetreiber mit einer Umsatzsteigerung von 3,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum und einem Plus beim operativen Gewinn (Ebit) von 1,7 Prozent, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Dienstag. Beim Umsatz liegt er im Rahmen der Konsenserwartungen, beim Ebit darüber./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.