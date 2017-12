Goldman belässt ABB auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ABB-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Elektrotechnikkonzern dürfte bei seiner Gewinnentwicklung den Wendepunkt zum Besseren erreicht haben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch mittelfristig sehe sie einige Wachstumstreiber für die Schweizer. Die ABB-Aktie zählt sie zu ihren "Key Ideas" im Sektor./edh/zb Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.