FinTech Group: Positive Erwartungshaltung bestätigt

Die FinTech Group hat nach Darstellung von GBC die Ergebnisguidance für 2016 erfüllen können und die Gewinnprognose für 2017 angehoben. Die Analysten sehen die Aktie weiter als Kauf mit hohem Kurspotenzial.

Die FinTech Group AG hat gemäß GBC die Zahlen für das abgelaufene GJ 2016 vorgelegt, wobei bei allen wesentlichen Kennzahlen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr habe erreicht werden können. So hätten die Umsatzerlöse um 26,7% auf 95,02 Mio. Euro zugelegt und das EBITDA habe mit 30,62 Mio. Euro sogar um 55,2% über dem Vorjahr gelegen. Dabei sei zwar zu berücksichtigen, dass die XCOM AG im GJ 2015 nur neun Monate konsolidiert worden sei, jedoch enthalte das Vorjahr auch einen erheblichen Sonderertrag aus der Auslizensierung des CFD-Geschäfts. Insofern seien in 2016 auch signifikante organische Zuwächse auf Umsatz- und Ertragsseite zu verzeichnen gewesen.

Mit dem erreichten EBITDA von 30,62 Mio. Euro habe die FinTech Group AG die bereits Anfang des Jahres gesetzte Guidance von 30-35 Mio. Euro und damit das zweite Jahr in Folge die ausgegebenen Prognosen erfüllen können. Noch deutlicher habe sich die positive Entwicklung im den Aktionären zuzurechnenden Jahresüberschuss niedergeschlagen. Dieser habe mit 8,42 Mio. Euro klar im positiven Bereich gelegen, nachdem im Vorjahr noch ein Wert von -1,75 Mio. Euro zu Buche gestanden habe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass auch in 2016 noch erhebliche Belastungen aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich der Aktionärsbank in Höhe von rund 8 Mio. Euro enthalten gewesen seien. Bereinigt um diesen in 2017 nicht wieder zu erwartenden Effekt, habe der den Aktionären zuzurechnende Jahresüberschuss bei 16,39 Mio. Euro und damit 24,3% über dem Vorjahr gelegen.

Ferner habe das Management die EPS-Prognose für das GJ 2017 von zuvor 0,90 Euro auf 1,00 Euro erhöht. Hintergrund sei dabei u.a. der außerordentlich gute Jahresstart der Tochter flatex, welche allein im Q1 2017 12.000 neue Kunden habe gewinnen können.

Die angehobene EPS-Prognose bestätige die positive Erwartungshaltung der Analysten die Entwicklung der FinTech Group AG in 2017 betreffend, aber auch darüber hinaus. Nach der erfolgreichen Neuausrichtung des Geschäfts sei das Unternehmen in den substanziell profitablen Bereich zurückgekehrt und sollte die Rentabilität zudem zunehmend weiter steigern können. Die bereits gemeldeten Zahlen für 2016 hätten im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Guidance gelegen und wären auch nicht signifikant von den Erwartungen der Analysten abgewichen. Zudem sei die positive Erwartung für 2017 bestätigt worden. Mit Vorlage des finalen Geschäftsberichts 2016 wird GBC die Einschätzung zur FinTech Group AG im April vollständig überarbeiten. Bis dahin bestätigt das Researchhaus auf Basis der vorläufigen Zahlen für 2016 das Kursziel von 27,00 Euro sowie das Rating KAUFEN.

