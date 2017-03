FinTech Group AG: Schlank zum Erfolg

Die FinTech Group AG habe eine Verschlankung der Konzernstruktur angekündigt, von der sich die Analysten von GBC eine erhöhte Transparenz, eine Kostenentlastung und eine weiter verbesserte Dynamik versprechen. Das Researchhaus hat vor diesem Hintergrund sein Urteil wie auch das Kursziel bestätigt.

In den kommenden Monaten plane die FinTech Group AG eine wesentliche Vereinfachung der Konzernstruktur, in deren Rahmen die Zahl der wesentlichen Konzernunternehmen von derzeit fünf auf nur noch zwei reduziert werden solle. Zum einen sei es geplant, die Technologie-Tochter XCOM auf die FinTech Group AG zu verschmelzen und damit die IT-Expertise des Konzerns in der Muttergesellschaft zu bündeln. Gleichzeitig sollen die Retail-Töchter ViTrade und flatex auf die biw Bank AG verschmolzen und die neue Einheit in FinTech Group Bank AG umbenannt werden, die zukünftig für alle Bankgeschäfte verantwortlich sei.

Der gesamte Umwandlungsprozess solle im 2. Halbjahr 2017 abgeschlossen werden und sei aus Sicht von GBC sehr zu begrüßen. Damit werde die Transparenz vor allem im Hinblick auf die Herkunft der Erträge deutlich erhöht, woraus sich die Analysten eine leichtere Einschätzbarkeit versprechen. Dies dürfte nach Ansicht von GBC auch dafür sorgen, dass die derzeitig vorherrschende Unterbewertung der Aktie weiter abgebaut werde.

Über das Transparenzkriterium hinaus werde die Verschlankung aber auch zu Kostensenkungen führen, die das Unternehmen ab dem Jahr 2018 auf einen einstelligen Millionenbetrag beziffere. In 2017 dürfte der Effekt laut GBC durch die Umsetzungskosten der Maßnahmen gedämpft, aber immer noch deutlich positiv sein.

Abgesehen von den Einsparungen im Sachkostenbereich sei durch die Verschlankung auch mit einer Verbesserung der Dynamik und Effizienz im Konzern zu rechnen. Zudem habe das Management ungeachtet der Strukturveränderungen angekündigt, die Prognose für das Jahr 2017 gegebenenfalls mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 anzuheben.

GBC, dessen eigenen Schätzungen oberhalb der aktuellen Unternehmens-Guidance liegen, werde deswegen mit Vorlage des Geschäftsberichts eine erneute Überprüfung seiner Prognosen vornehmen. Bis dahin bestätigen die Analysten ihre Erwartungen als auch das Kursziel von 27,00 Euro sowie das Rating „Kaufen“.

