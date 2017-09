Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 77 auf 75 Euro.



Das zweite Quartal des Hamburger Unternehmens sei erwartungsgemäß ausgefallen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Fielmann treibe seine Expansion mit der Eröffnung neuer Läden voran. Kritisch sehe Cherdron weiterhin den geringen Fokus auf das Online-Geschäft. Sie bleibe aufgrund der sehr guten Marktpositionierung und der hohen Ausschüttungsquote bei ihrer verhalten optimistischen Einschätzung für den Titel.



Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Fielmann-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 77 auf 75 Euro reduziert. (Analyse vom 04.09.2017) (04.09.2017/ac/a/d)