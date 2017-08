Fair Value REIT: Ergebnissprung verdeutlicht das Potenzial des Portfolios

Nach Auffassung der Analysten von SMC-Research habe sich die Fair Value REIT AG im ersten Halbjahr positiv entwickelt. Die Analysten betonen insbesondere die deutlich verbesserte Profitabilität, mit der das Unternehmen bei stabilen Mieterträgen einen deutlichen Ergebnisanstieg erreicht habe.

Mit den Halbjahreszahlen habe die Fair Value REIT-AG den Eindruck der Ergebnisse des ersten Quartals bestätigt und erneut eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Bei leicht erhöhten Mieterträgen seien sämtliche Ergebniskennzahlen signifikant zweistellig gesteigert worden, der Halbjahresüberschuss habe sich um fast 80 Prozent erhöht.

Auch das FFO-Ergebnis habe um mehr als ein Fünftel zugelegt, womit die Unternehmensprognose (vor Minderheiten) nach Darstellung von SMC-Research bereits zu mehr als 60 Prozent erreicht worden sei. Insofern sei es laut SMC-Research wenig überraschend, dass sie vom Vorstand bestätigt worden sei. Die Analysten halten inzwischen auch ein Überschreiten der Prognose für wahrscheinlich und haben deswegen ihre Schätzungen etwas erhöht. Auf dieser Basis sieht das Researchhaus den fairen Wert nun bei 9,10 Euro je Aktie, womit sie trotz der zuletzt erfreulichen Kursentwicklung im moderaten Umfang weiteres Potenzial aufweise.

Weitere Bewertungsspielräume könnten sich nach Einschätzung von SMC-Research ergeben, wenn dem Unternehmen die angestrebte Reduktion des Anteils der mittelbar gehaltenen Immobilien gelingen sollte, was den Minderheitsanteil am Ergebnis reduzieren und weiteren Spielraum für deutliche Kostensenkungen schaffen würde. Auch wenn der im Frühjahr angedachte große Wurf (Herauskauf eines großen Portfolios aus den Fonds) nicht im ersten Anlauf gelungen sei, erwarten die Analysten weitere Aktivitäten in dieser Richtung.

In Summe sieht SMC-Research die Fair Value REIT-AG aussichtsreich positioniert und auf einem guten Weg, das volle Potenzial des Portfolios zu realisieren. Die Aktie überzeuge mit einer attraktiven Dividendenrendite in Kombination mit nur geringen Risiken und biete ein moderates Kurspotenzial, das sich bei Umsetzung der Portfolioänderungspläne deutlich erhöhen könnte. Das Urteil von SMC-Research bleibt deswegen „Buy“.

