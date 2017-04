Eyemaxx: Wandelanleihe mit attraktiver Besonderheit

Eyemaxx Real Estate emittiert nach Darstellung von GBC aktuell eine Wandelanleihe. Der Bezugskurs liege unterhalb des aktuellen Kurses, was im Marktvergleich ungewöhnlich und damit attraktiv sei. Die Analysten sehen zudem ein fundamentales Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent.

Nachdem die EYEMAXX Real Estate AG im Dezember 2016 bereits eine Wandelanleihe mit einem Volumen in Höhe von 4,19 Mio. Euro erfolgreich habe platzieren können, befinde sich derzeit eine zweite, größere Wandelanleihe mit einem geplanten Volumen in Höhe von 20,38 Mio. Euro in der Emissionsphase. Bei einem im Vergleich zur ersten Wandelanleihe identischen Zinskupon in Höhe von 4,5 % p.a. (halbjährliche Zahlweise) solle die Emission im Rahmen eines Bezugsangebotes für die Altaktionäre sowie für die Inhaber der im vergangenen Geschäftsjahr emittierten EYEMAXX-Wandelanleihe 2016/2019 erfolgen.

Es sei geplant, die Anleihemittel zur Finanzierung der derzeit umfangreichen Projektpipeline sowie für darüber hinaus gehende Immobilienentwicklungen heranzuziehen Die EYEMAXX AG verfüge derzeit über eine in den kommenden Geschäftsjahren zu realisierende Projektpipeline von über 400 Mio. Euro. Zwar erfolge in aller Regel eine Veräußerung der Projekte vor bzw. in der Frühphase der Realisierung, der Liquiditätszugang finde jedoch typischerweise bei Projektübergabe statt. Die emittierten Unternehmensanleihen sowie Wandelanleihen würden dabei der Vorfinanzierung des Eigenkapitalanteils auf Ebene der Projektgesellschaften dienen. Bei einem Eigenkapitalanteil von 20-30 % lasse sich mit dem geplanten Emissionsvolumen in Höhe von 20,38 Mio. Euro nach den Berechnungen von GBC ein Gesamtprojektvolumen in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro vorfinanzieren.

Der Wandlungspreis der Wandelanleihe in Höhe von 11,89 Euro je Aktie liege sogar leicht unterhalb des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 12,07 Euro (XETRA; 27.03.2017; Schlusskurs). Im Marktvergleich sei dies eine Besonderheit, da der Wandlungspreis meist oberhalb des Aktienkurses zum Emissionszeitpunkt festgelegt werde. Somit ist die Ausstattung nach Meinung der Analysten sehr attraktiv gewählt.

Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells (siehe Researchstudie vom 13.03.17) hat GBC unter Einbezug der umfangreichen Projektpipeline ein Kursziel in Höhe von 15,00 Euro je Aktie (unverwässert) ermittelt. Das auf Grundlage des geplanten Wandlungskurses vorhandene Upsidepotenzial belaufe sich in Relation zum ermittelten Kursziel auf 26,2%.

