Exane BNP senkt Ziel für Daimler auf 63 Euro - 'Underperform'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 66 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Der Autozyklus sei zwar außerordentlich stark und Mercedes habe wohl das beste Produkt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Studie vom Freitag. In der Bilanz gibt es aus seiner Sicht jedoch einige Warnsignale. So würden die Gewinne bestenfalls stabil erwartet, die Entwicklungskosten stiegen und die Dividende werde nicht erhöht. Einzig positiv sei die anziehende Lkw-Nachfrage, der Bereich mache aber nur 15 Prozent des operativen Ergebnisses aus. Er hält trotz optisch günstiger Bewertung eine Korrektur für möglich./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.