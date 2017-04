Exane BNP senkt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Südzucker von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt.Die kurzfristigen Aussichten für die Zuckerpreise am Weltmarkt seien eher schlecht, schrieb Analyst Mikheil Omanadze in einer Studie vom Freitag. Das Geschäftsjahr 2017/18 werde von Überschüssen gekennzeichnet sein. Die Preise in der EU dürften sich entsprechend anpassen./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.