Exane BNP senkt Easyjet auf Underperform und Ziel auf 1100 Pence

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Easyjet von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 1250 auf 1100 Pence gesenkt.Die Rendite-Perspektiven für die europäischen Fluggesellschaften seien insgesamt weiterhin ermutigend, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für den britischen Billigflieger seien die Aussichten angesichts der diesjährigen Überkapazitäten auf den Südeuropa-Routen aber weniger rosig. Auch für 2018 sehe es in puncto Durchschnittserlöse, Kosten und Free Cashflow nicht so gut aus./edh/gl Datum der Analyse: 24.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.