Exane BNP hebt Klöckner & Co auf 'Outperform' - Ziel 11,50 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Klöckner & Co von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 11,50 Euro belassen.Der Umstand, dass in den vergangenen Monaten heftig auf die Aktie eingeprügelt worden sei, habe ihn ins Käuferlager gezogen, schrieb Analyst Luc Pez in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies auf die gute Marktpositionierung und die Unterbewertung des Stahlhändlers im Vergleich zu US-Wettbewerbern./edh/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.