Exane BNP belässt Swiss Re auf 'Underperform' - Ziel 77 Franken

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Swiss Re in einer schnellen Einschätzung der Folgen des US-Wirbelsturms "Harvey" auf "Underperform" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen.Es habe erhebliche Überschwemmungen gegeben, weshalb dies auf den Rück-/Versicherungssektor größere Auswirkungen haben dürfte, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Montag. Swiss Re dürfte am stärksten betroffen sein. Hannover Rück sei zwar 2008 durch den Hurrikan "Ike" schwer belastet gewesen, erscheine nun aber mittlerweile besser gewappnet./tih/zb Datum der Analyse: 28.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.