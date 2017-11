Equinet startet Wacker Neuson mit 'Neutral' - Ziel 27,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Wacker Neuson mit "Neutral" und einem Kursziel von 27,20 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Baumaschinenhersteller gehöre zu den führenden Unternehmen in den für ihn relevanten Bau- und Landwirtschaftsgeräte-Märkten und habe auch dank interner Effizienzgewinne Rückenwind, schrieb Analyst Winfried Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach zwei Jahren rückläufiger Margen gehe er für 2017 von einer deutlichen Erholung aus. Der Aktienkurs spiegele diesen positiven Trend allerdings schon großteils wider./gl/mis Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.