Equinet startet Indus Holding mit 'Neutral' - Ziel 63 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Indus Holding mit "Neutral" und einem Kursziel von 63 Euro in die Bewertung aufgenommen.Eine Investition in die Aktie der Beteiligungsholding öffne das Tor zum deutschen Mittelstand, schrieb Analyst Winfried Becker in einer Studie vom Freitag. So enthalte das Portfolio eine hohe Zahl von Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe mit großem und bislang noch kaum erkanntem Potenzial. Die Indus-Aktie sei derzeit fair bewertet./ajx/ag Datum der Analyse: 25.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.