Equinet senkt SAF-Holland auf 'Accumulate' - Ziel 15,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat SAF-Holland von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 15,50 Euro angehoben.Analyst Tim Schuldt begrüßte in einer Studie vom Mittwoch die vom Lkw-Zulieferer geplante Zusammenlegung von Produktionsstätten in den USA. Der Schritt dürfte zu Kosteneinsparungen und einer höheren Kapazitätsauslastung führen. SAF-Holland habe in den letzten Jahren bereits in Europa erfolgreich entsprechende Restrukturierungen vorgenommen. Da sich die Aktien jedoch jüngst positiv entwickelt hätten, stufte der Experte sie nun auf "Accumulate" zurück./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.