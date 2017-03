Equinet belässt WCM auf 'Buy' - Ziel 3,25 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für WCM nach einer Anteilsaufstockung durch DIC auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,25 Euro belassen.Er könne sich vorstellen, dass DIC Asset die Beteiligung an dem Immobilienunternehmen sogar auf über 30 Prozent ausbauen werde, was eine Übernahmeofferte an die Minderheitenaktionäre zur Folge haben würde, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Montag. Sein Kursziel enthalte aber noch keine Übernahmeprämie./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.