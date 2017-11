Equinet belässt Stabilus auf 'Accumulate' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Stabilus nach Eckdaten zum abgelaufenen vierten Geschäftsquartal auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Autozulieferers die durchschnittliche Marktschätzung übertroffen habe, hätten negative Währungseffekte das Umsatzwachstum in Nordamerika belastet, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Das für 2017/18 angestrebte Umsatzwachstum aus eigener Kraft liege zwar unter seiner Schätzung. In der Vergangenheit habe sich die Zielsetzung des Unternehmens aber als konservativ erweisen und sei im Jahresverlauf oft nach oben revidiert worden./gl/mis Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.